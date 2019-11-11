В Литве началась активная фаза учений НАТО «Железный поток»

Активная фаза международных маневров Gelezinis Vilkas 2019 – II («Железный волк 2019 – II») началась в Литве на полигоне в Пабраде, в учениях участвуют около 4 тыс. военнослужащих из 11 стран НАТО и более 1 тыс. единиц боевой техники, заявило командования литовской армии.

«Два батальона литовской армии, предварительно разработавшие план операции и осуществившие разведку, атаковали в воскресенье позиции условного противника, в роли которого выступает размещенный в Литве сводный батальон НАТО передового базирования», – передает ТАСС сообщение командования.

За ходом первой крупной операции учений наблюдают эксперты оценочной группы. В учениях кроме литовских военных, принимают участие военнослужащие Бельгии, Великобритании, Германии, Канады, Нидерландов, США и других стран. Часть из них входит в состав расквартированного в Литве сводного батальона НАТО передового базирования.

Маневры проводятся на полигоне Пабраде (у границы с Белоруссией), куда в октябре прибыл батальон Вооруженных сил США, в составе которого находятся около 500 военнослужащих, 30 танков Abrams и 25 боевых машин пехоты Bradley. В маневрах также задействованы закупленные Литвой в Германии модернизированные самоходные гаубицы модели Panzerhaubitze 2000. Однако реальные стрельбы из них проводиться не будут. Основная часть учений продлится до 18 ноября.

Напомним, 25 сентября минобороны Литвы сообщило, что танковый батальон армии США будет развернут на военном полигоне около города Пабраде примерно в 10 км от границы с Белоруссией.

В октябре Белоруссия решила нарастить военные силы на границе с Литвой.

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