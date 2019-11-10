Путин призвал решительно бороться с коррупцией

Сотрудники МВД России должны решительно бороться с коррупцией, жестко противодействовать терроризму, экстремизму и попыткам расколоть российское общество, заявил президент Владимир Путин на праздничном концерте по случаю Дня сотрудника органов внутренних дел.

«Сегодня органы внутренних дел, каждый сотрудник должны соответствовать самым высоким требованиям, вести эффективную, системную работу. Ваш долг – жестко противодействовать терроризму и экстремизму, попыткам посеять ненависть, расколоть наше многонациональное и многоконфессиональное общество», – приводит его слова РИА «Новости».

«Здесь важна постоянная профилактическая работа, честный, прямой диалог с гражданским обществом, представителями традиционных религий России», – отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что в борьбе с коррупцией, организованной преступностью, наркоторговлей нужно действовать решительно и целеустремленно. «Не раз подчеркивал, что здесь МВД, другие правоохранительные органы получают и будут получать всю необходимую поддержку со стороны общества и государства», – заверил российский лидер.

В июне Путин в рамках прямой линии заявил, что всегда выступал за гласность в делах о коррупции и чувствует ответственность за это «безобразие».

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