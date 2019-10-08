Впервые опубликовано фото из дела расстрелянного в 1953 году парашютиста-агента НТС

В Сети появилась фотография одного из парашютистов-агентов НТС (Народно-трудового союза российских солидаристов) Дмитрия Ремиги, который был расстрелян в 1953 году вскоре после приземления.

Пользователь Facebook Игорь Петров опубликовал фрагмент личного дела Дмитрия Ремиги, который был пойман вскоре после приземления, 27 апреля 1953 года, и спустя месяц расстрелян.

Указывается, что он приземлился около Ровно, должен был прибыть в Киев. Имел документы на имя Дмитрий Николаевич Дубовец. Указаны в том числе пароль и отзыв для посылки к нему человека от НТС: «Извиняюсь, у вас нет родных в Одессе?» - «Разве я похож на человека, у которого есть родственники?»

В документе есть информация о его родственниках: отце, матери и сестре, сведения о которых имеются только до 1945 года.

К личному делу прикреплены две фотографии Ремиги.

Речь идет о парашютистах, которые собирались реализовать идею НТС о создании в СССР мощной оппозиционной организации, отдельные ячейки которой должны были действовать в одном направлении, не имея при этом горизонтальных связей между собой.

Было несколько попыток направить в СССР парашютистов-агентов НТС. В конце апреля 1953 агенты НТС были заброшены в Винницкую область УССР: Александр Маков, Сергей Горбунов, Дмитрий Ремига и Александр Лахно. Все они были расстреляны. Заброску планировала английская разведка, технически осуществляли американцы.

В июне 1953 года еще восемь агентов НТС были сброшены с парашютами с американского самолета в районе Майкопа, но также были пойманы.

Народно-трудовой союз российских солидаристов (НТС) – политическая националистическая организация русской эмиграции.