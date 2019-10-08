Канделаки пообещала вылечить Уткина от импотенции

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки пообещала вылечить от импотенции спортивного журналиста Василия Уткина.

«К сожалению, одинокий мужчина в возрасте чаще всего или нетрадиционной ориентации, или просто импотент. К первой причине отношусь с пониманием. А второе в современном мире лечится. Василий, могу оплатить первый визит к врачу. В нашем с вами возрасте надо бережнее относиться к здоровью. Бросать уже пить и думать о душе», – написала Канделаки в своем Telegram-канале.

Таким образом руководитель спортивного телеканала отреагировала на пост Уткина в Instagram, в котором он в жесткой форме охарактеризовал деятельность Канделаки.

«Когда красивой немолодой женщине из Колумбии нечего делать, она все равно радует глаза и сердце, а в России приходится возглавлять Матч-ТВ и пустословить в телеграме», – написал Уткин, прикрепив к посту видео с девушкой-фристайлером в форме сборной Колумбии.

Напомним, в январе 2016 года Уткин заявил, что его отстранили от работы комментатором на телеканале «Матч ТВ».