Увязший в харьковской грязи свадебный лимузин попал на видео

В Харькове свадебный лимузин увяз в грязи, его пришлось выталкивать пятерым мужчинам. В соцсетях появилось видео инцидента.

Инцидент произошел на улице Гарибальди на окраине самого большого спального района Харькова – Салтовки, сообщает «Страна».

Автомобиль, который съехал с дороги на дворовое футбольное поле, выталкивали пятеро мужчин.

В соцсетях появилось видео инцидента. Предполагается, что лимузин не смог развернуться в забитом машинами дворе многоэтажки и выехал на футбольное поле, где и застрял в грязи.