Премьер Эстонии на русском поздравил с Днем учителя

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас в пятницу на русском языке поздравил педагогов с Днем учителя.

«Дорогие учителя. Спасибо вам за ваши силы, время и энергию, которую вы вкладываете в своих учеников. Знания и умения, а также идеалы и принципы, которые вы передаете, формируют развитие и путь нашей молодежи. Радость и забота, источником которой вы являетесь, помогает нам всем заботиться друг о друге и об Эстонии», – передает РИА «Новости» слова Ратаса.

Напомним, в сентябре эстонский премьер по-русски поздравил школьников с новым учебным годом.