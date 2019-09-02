Эстонский премьер по-русски поздравил школьников с новым учебным годом

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас в понедельник опубликовал видеобращение, в котором на русском языке поздравил школьников, учителей и родителей с началом нового учебного года.

«Дорогие ученики, учителя, родители. Начинается новый учебный год. Дни, проведенные в школе, гимназии, ПТУ или вузе, подарят вам новые знания и опыт. А знания и опыт развивают ум. Годы учебы очень важны. Как говорится, у умной головы сто рук. Надеюсь, что новый учебный год принесет вам много радости и успехов», – заявил Ратас в видеоборащении на своей странице в Facebook.

По данным министерства науки и образования, в понедельник в Эстонии за парты сядут почти 153 тыс. учеников.

Напомним, в мае Ратас заявил о готовности Эстонии проводить масштабные военные операции.