Симоньян рассказала Собчак об обиде Боширова и Петрова

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в интервью Ксении Собчак рассказала об обиде Александра Петрова и Руслана Боширова на нее за интервью после отравления Скрипалей.

По словам Симоньян, после интервью с Бошировым и Петровым некоторые люди говорили, что она «не дожала» своих спикеров, но еще больше людей говорили, что она была слишком жестка с ними.

«Причем это сказали и они сами. В какой-то момент я испугалась, что они сейчас встанут и уйдут. Они в какой-то момент высказали мне свою обиду. Они сказали фразу, я дословно ее не вспомню, ...: «Мы к вам пришли, мы думали, вы будете нас защищать, а вы тут на нас нападаете, как будто мы у прокурора», – рассказал Симоньян в интервью Собчак.

«И я им тогда ответила: «А почему в думали, что я буду вас защищать? Я просто задаю вам вопросы. Я же не адвокат. Я журналист», – добавила она.

В сентябре прошлого года Петров и Боширов дали интервью главному редактору МИА «Россия сегодня» и RT Маргарите Симоньян, в котором ответили на вопрос о флаконе с «Новичком», опровергли работу в ГРУ, а также указали на нестыковки в опубликованных Лондоном фотографиях.

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