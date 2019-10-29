Белорусское МВД отказалось считать незаконным призыв «прогнать москалей»

МВД Белоруссии рассмотрело обращение по факту призыва «прогнать москалей» на одном из плакатов на демонстрации 6 октября в Минске и отказалось считать этот лозунг незаконным.

Речь идет о плакате с призывом: «Ты беги, москаль проклятый, с белорусской нашей хаты – ты беги аж до Кремля, меньше будет москаля!» Плакат появился на пикете по сбору подписей за выдвижение кандидатов в депутаты, сообщает Regnum.

Автор обращения заявил, что что суть плаката можно оценить только как «умышленные действия, направленные на возбуждение расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни».

«При этом нельзя не отметить, что содержание данного плаката направлено против братского русского народа и нашего общего Союзного государства», – говорилось в заявлении.

МВД Белоруссии отказалось проводить проверку по факту этого плаката.

«Оснований для проведения проверки в рамках ст.174 УПК Республики Беларусь не имеется», – говорится в ответе.

В прошлом году стало известно, что в Белоруссии запретили речевку радикалов с украинского Майдана «Кто не скачет – тот москаль».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД