Председатель объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявил, что США «избавились» от тела террориста аль-Багдади «должным образом».

Милли сообщил, что США намерены представить фото и видео операции по ликвидации главаря «Исламского государства*», передает РИА «Новости».

Кроме того, в Пентагоне сообщили, что рейд с целью уничтожения главаря ИГ* был проведен примерно в 6.4 км от границы Турции в сирийской провинции Идлиб.

Милли также заявил: «Живыми в ходе операции были взяты двое совершеннолетних, мужчины. Они находятся в наших руках». При этом он подтвердил, что американский спецназ вывез с места проведения операции определенные материалы: «Были взяты материалы. Не хочу говорить в точности, что именно и сколько, пока мы их надлежащим образом не обработаем», передает ТАСС.

Напомним, в воскресенье президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации аль-Багдади.

Минобороны России потребовало от США доказательств ликвидации главаря ИГ*, подчеркнув, что пока не располагают достоверной информацией о проведении «операции по очередному «уничтожению» террориста.