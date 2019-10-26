Умерла солистка «Бурановских бабушек»

Солистка фольклорного коллектива «Бурановские бабушки» Наталья Пугачева умерла в возрасте 83 лет, не дожив два дня до своего дня рождения, сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

«Не стало народной любимицы Пугачевой Натальи Яковлевны, солистки «Бурановских бабушек». Мои соболезнования родным и близким», – написал Бречалов в Twitter.

Не стало народной любимицы Пугачевой Натальи Яковлевны, солистки Бурановских бабушек.

Мои соболезнования родным и близким pic.twitter.com/IJxxSXETFI — Александр Бречалов (@brechalov) 26 октября 2019 г.

«Бурановские бабушки» из села Бураново Малопургинского района Удмуртии получили известность благодаря исполнению кавер-версий хитов. В 2012 году коллектив представлял Россию на «Евровидении» и занял второе место.

В декабре прошлого года вокалистки фольклорного ансамбля «Бабушки из Бураново» начали строить приют для одиноких пенсионеров в Удмуртии при местном храме.