«Бурановские бабушки» начали строить приют для пенсионеров

Вокалистки фольклорного ансамбля «Бабушки из Бураново» начали строить приют для одиноких пенсионеров в Удмуртии при местном храме, он рассчитан на 20 человек.

Участницы коллектива перечисляют свои гонорары на строительство дома для пожилых людей, сообщает ТАСС со ссылкой на художественного руководителя коллектива Ольгу Туктареву.

«Идея проекта принадлежит нашему батюшке и старосте, и мы решили им помочь <...> Отчисляем наши гонорары на строительство дома для одиноких бабушек и дедушек», – сообщила Туктарева, добавив, что желающие последиться в доме уже звонят и спрашивают подробности.

По ее словам, приют будет построен при деревенском храме, который был возведен на гонорары коллектива, помещение рассчитано на два десятка человек.

Худрук коллектива отметила, что дата окончания строительства зависит от финансирования, а коллектив не так часто гастролирует:

«Не настолько можем большие деньги вносить, поэтому рассчитываем на то, что и народ поможет тоже», – сказала Туктарева.

Напомним, ансамбль из удмуртской деревни Бураново получил широкую известность после выступления на сцене международного песенного конкурса «Евровидение» в 2012 году в Баку. «Бабушки из Бураново» заняли второе место с песней на нескольких языках Party For Everebody.

В январе 2014 года стало известно о смерти автора песен и солистка «Бурановских бабушек».