Медведев призвал не хоронить криптовалюты

Падение курса криптовалют – не повод их хоронить; необходимо наблюдать за тем, что происходит с валютой, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе выступления на Гайдаровском форуме.

Медведев напомнил, что «на нашей прошлой встрече здесь как раз, на Гайдаровском форуме, мы тоже рассуждали о том, насколько все это хорошо и интересно», и с тех пор стоимость некоторых криптовалют «упала в пять раз». Однако это «не повод их хоронить», передает РИА «Новости».

Он добавил, что здесь «есть и светлые стороны, и темные стороны, как и в любом общественном явлении, в любом экономическом институте», и потому следует «просто внимательно наблюдать за тем, что с ними происходит».

Премьер-министр отметил, что 2018 год показал «исключительную волатильность» криптовалют.

Гайдаровский форум проходит в Москве с 15 по 17 января. Организаторами форума «Россия и мир: национальные цели развития и глобальные тренды» выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС), Институт экономической политики имени Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.

Ранее в Госдуме рассказали о сроках появления крипторубля.