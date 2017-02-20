У россиян выявили редкое генетическое заболевание

Ученые Медико-генетического научного центра (МГНЦ) впервые выявили в России синдром Элерса-Данло с кифосколиозом – редкое генетическое заболевание, сообщила пресс-служба центра.

Научные работники лаборатории ДНК-диагностики МГНЦ в течение полутора лет анализировали результаты исследований пациентов с различными вариантами мышечной патологии и патологией соединительной ткани. По итогам анализа они обнаружили, что в гене FKBP14 повторяется одинаковая мутация, передает РИА «Новости».

«Мы выяснили, что есть отдельная нозологическая форма – синдром Элерса-Данло с кифосколиозом, и эта мутация характерна именно для него. Раньше врачи были незнакомы с такой нозологической формой», – сказал заведующий лабораторией ДНК-диагностики МГНЦ Александр Поляков.

Причина такого заболевания описана только в 2012 году. Это редкая болезнь, однако в России уже обнаружено 20 больных, что составляет половину от всех случаев обнаружения этого синдрома.

Синдром Элерса-Данло с кифосколиозом – это заболевание соединительной ткани. Оно сопровождается выраженной гипермобильностью суставов, хрупкой и гиперрастяжимой кожей, тяжелой мышечной гипотонией от рождения и прогрессирующим сколиозом.