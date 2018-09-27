Эксперты объяснили причины роста национальной нетерпимости в России

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество преступлений на почве ненависти, по данным мониторинга, даже снизилось», – сказал газете ВЗГЛЯД глава Московское бюро по правам человека Александр Брод, комментируя презентованный им доклад о ксенофобских и экстремистских проявлениях в России.

Московское бюро по правам человека (МБПЧ) презентовало доклад «Нелинейный радикализм. Агрессивная ксенофобия и нетерпимость в Российской Федерации в январе – августе 2018 года: основные тенденции». Как отметил глава МБПЧ Александр Брод, в докладе фиксируются данные нескольких социологических служб, которые показывают рост нетерпимости в национально-религиозном плане.

Он подчеркнул, что эксперты прогнозировали рост подобных настроений в обществе. Здесь дало знать о себе сложное социально-экономическое положение. «Во многом это обусловлено и недружественным влиянием западных стран. Это и санкции, и давление на Россию, и недружественные высказывания. Различные задержания российских журналистов, общественно-политических деятелей. Естественно, это вызывает негативную реакцию ко всему чужому, к иностранцам, к мигрантам», – пояснил Брод.

В то же время эксперт отметил: «Это не дало автоматического роста инцидентов на почве ненависти, мы не наблюдаем активности радикальных националистических организаций».

Он такэе указал на рост недоверия к некоторым властным и политическим институтам, что обусловлено ростом цен, тарифов ЖКХ и достаточно болезненно воспринимаемыми изменениями пенсионной системы.

Авторы исследования предлагают способы борьбы с подобными негативными явлениями в российском обществе.

«В докладе говорится, что риски нетерпимости значительно снижаются в условиях правового государства с развитой социально-экономической системой. Поэтому нужно продолжать укреплять правовое сознание, роль государственных институтов, вести более внятную социальную политику по защите прав малоимущих граждан, укреплять авторитет институтов государственной власти. И вести очень серьезную профилактику ксенофобии, радикального национализма. У нас есть серьезные базовые документы: стратегии государственной национальной политики, стратегии противодействия экстремизму, подписанные президентом, где подразумевается просвещение и воспитание граждан в духе традиционных гуманистических ценностей. В докладе есть рекомендации для органов образования и повышения уровня работников, отвечающих за реализацию национально-миграционной политики», – подытожил Александр Брод.