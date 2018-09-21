Украинские десантники на учениях захватили штаб батальона США

Рота десантно-штурмовой бригады ВСУ захватила полевой штаб американского батальона и группу итальянских спецназовцев в ходе проходящих в Германии международных учений Saber Junction 2018.

«Противник не ожидал появления украинцев в своем расположении, а потому серьезного сопротивления не оказал», – говорится в сообщении Генштаба ВСУ в Facebook.

Командир десантно-штурмовой роты капитан Иван Федоренко отметил, что украинцы захватили средства связи, штабные документы и оружие.

В ходе операции американцы условно потеряли 32 человека и две единицы техники, украинцы – два человека.

В Генштабе сообщили, что американские разведчики «сейчас пытаются «отомстить» за своих».

Международные учения Saber Junction проходят с 4 сентября по 1 октября в Европе.