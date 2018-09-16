Президент Финляндии объяснил, почему не боится Россию

Президент Финляндии Саули Ниинисте в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine заявил, что не видит угрозы со стороны Москвы, так как понимает, что у России нет причин нападать на его страну.

Так он ответил на вопрос о том, почему Финляндия не намерена вступать в НАТО. Ниинисте также усомнился в том, что Россия представляет угрозу прибалтийским странам. «Сомневаюсь, что Россия нападет на Прибалтику. Также у нее нет причин нападать и на Финляндию», – приводит его слова РИА «Новости».

Ниинисте подчеркнул, что Москва уважает позицию Хельсинки, а разногласия между странами не мешают поддерживать контакты. «Россия знает, какая у нас позиция, и не пытается ее поменять», – сказал он, отметив, что Финляндия «может быть очень упрямой». «Но и в таких ситуациях поддерживать отношения с Российской Федерацией совсем не сложно», – заметил он.

Он также рассказал, какой совет дал американскому коллеге Дональду Трампу перед его июльской встречей с президентом России Владимиром Путиным. «Необходимо быть очень осторожным, когда встречаешься с Путиным. Он всегда очень хорошо подготовлен. Очень хорошо», – сказал Ниинисте.

Напомним, по данным социологического опроса, в случае рекомендации Саули Ниинисте более трети финнов будут готовы поддержать вступление страны в Североатлантический альянс, а половина граждан Финляндии даже в этом случае намерена выступить против присоединения к НАТО.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что Москва отреагирует соответствующими мерами на активизацию сотрудничества Финляндии и Швеции с НАТО.