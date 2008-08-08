Трамп пригрозил введением пошлин на автомобили из Канады

Глава Белого дома Дональд Трамп предупредил, что если Вашингтон и Оттава не смогут заключить торговую сделку, то Соединенные Штаты введут пошлины на импортируемые из Канады автомобили, что «будет даже лучше».

«Если Канада не подпишет договор, то США введут тарифы на автомобили, что будет даже лучше», – заявил Трамп, выступая перед сторонниками в штате Индиана, передает ТАСС.

Напомним, в начале недели глава МИД Канады отменила визит на Украину ради торговых переговоров в Вашингтоне. Ранее Трамп обрушился с критикой на власти Франции и Канады за «огромные пошлины», которыми эти страны обложили США.

Отметим также, в июле Трамп пригрозил ввести пошлины на автомобили из ЕС. Причем простой отмены Евросоюзом ввозных пошлин на продукцию американского автопрома главе Белого дома оказалось недостаточно.