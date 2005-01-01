Американский президент Дональд Трамп обрушился с критикой на власти Франции и Канады за «огромные пошлины», которыми эти страны обложили США.

«Пожалуйста, скажите премьер-министру [Канады Джастину] Трюдо и президенту [Франции Эммануэлю] Макрону, что они облагают США огромными пошлинами и создают неденежные барьеры», – написал Трамп в Twitter.

По словам Трампа, торговый профицит Евросоюза с США составляет 151 млрд долларов. Канада не допускает американских фермеров и других производителей из Соединенных Штатов на свой рынок, подчеркнул он.

Он добавил, что с нетерпением ждет встречи с лидерами Франции и Канады на предстоящем саммите «Группы семи», который пройдет 8-9 июня в городе Ла Мальбе в канадской провинции Квебек.

Напомним, с 1 июня США ввели таможенные пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза, Канады и Мексики. Тем самым Вашингтон развязал торговую войну со своими союзниками.

Президент Владимир Путин во время прямой линии отметил, что уже давно предупреждал о последствиях введения односторонних санкций, однако его не послушали, и теперь Европа страдает от прагматичных интересов США.