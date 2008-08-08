Глава МИД Канады отменила визит на Украину

Визит главы МИД Канады Христи Фриланд на Украину отменен, сообщило канадское посольство в Киеве.

«Да, визит был отменен», – приводит ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse сообщение посольства.

Официальный представитель МИД Канады Адам Остин пояснил, что Фриланд решила поехать на переговоры по вопросам торговли в Вашингтон в связи с «достижением прогресса» на переговорах между США и Мексикой.

Напомним, американский президент Дональд Трамп заявил о достижении договоренности с Мексикой по торговле, которая придет на смену Соглашению о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА), заключенному в 1992 году.

В МИД Канады это заявление назвали внушающим надежду.

Трамп допускал возможность замены НАФТА на двусторонние соглашения с Канадой и Мексикой.