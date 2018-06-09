Прилепин ответил писателю Шишкину на слова о россиянах – «жертвах отрицательного отбора»

Писатель Захар Прилепин раскритиковал своего коллегу Михаила Шишкина, живущего в Швейцарии, за слова о том, что в России спорт понимается «как продолжение войны», а россияне оказались жертвами «отрицательного отбора».

«И ведь я Мишу хорошо знал. Приятный был человек, угощал меня кофе. Вот как так? Книжки его, кстати, лежат в каждом российском магазине. Говорил бы он такое в Швейцарии про Швейцарию, его даже на промокашках издавать там не стали бы. А тут чего, тут тирания, тут можно», – написал Прилепин в Facebook

Ранее Шишкин заявил в интервью влиятельной швейцарской газете Tages-Anzeiger, что в России спорт понимается «как продолжение войны», призвал «демократические страны бойкотировать ЧМ-2018».

Уехавший в Швейцарию писатель мотивировал это тем, что «после Сочи произошла аннексия Крыма, затем началась война в Украине». Также он заявил, что «в России можно делать все, что угодно, писать какие угодно книги, но главное, чтобы за спиной на стене висел портрет Путина».

Кроме того, Шишкин заявил, что «в результате отрицательного отбора в России остались только те, кто усматривает в молчании и в согласии с властью самую перспективную и эффективную стратегию элементарного выживания».

Его также раскритиковал публицист Дмитрий Ольшанский в своем Facebook, который вспомнил цитату из Федора Достоевского: «Наш русский либерал прежде всего лакей, и только и смотрит, как бы кому-нибудь сапоги вычистить».

«И кажется, что в ней есть афористический перебор. Ну, мол, ладно уж, Ф.M., плохие они, но не настолько, низкие, но не до сапогов. А потом вдруг читаешь такое», – написал Ольшанский, отметив что Шишкин – «тот лакей», который сидит «на ступеньках у евроначальства», «чемпионат бойкотирует, про отрицательный отбор рассуждает, сапоги чистит».

Напомним, в марте 2013 года Михаил Шишкин отказался представлять Россию на международной книжной ярмарке BookExpo Americaв Нью-Йорке. Тогда он заявил, что не хочет представлять страну, с чьей политикой крайне не согласен.

Шишкин с 1995 года живет в Швейцарии и пишет также на немецком языке. Он автор известных романов «Взятие Измаила» («Русский Букер», 2000), «Венерин волос» («Национальный бестселлер», 2005 и «Большая книга», 2006), «Письмовник» («Большая книга», 2011).