Робота-попрошайку создали на Украине

В Днепре (Днепропетровске) создан робот, который собирает пожертвования, сообщают украинские СМИ.

Робот назван «Доброботом». За каждую купюру он «выдает остроумную реплику», пишет ТСН.

Создавали робота почти месяц, «кузнецы сделали почти 800 металлических деталей», говорится в сообщении.

В робота встроен купюроприемник, который не реагирует на обычную бумагу.

«Добробот» стал рекордсменом Украины как самый большой робот, который собирает деньги на благотворительность, пишет NewsOne.

В Сети «Добробота» уже окрестили роботом-попрошайкой и роботом-побирушкой (комментарии к видео).