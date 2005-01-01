Власти Германии забили тревогу из-за вымирания насекомых

По данным правительства Германии, в стране критически снизилось количество насекомых, в связи с чем возникла необходимость принять срочные меры по предотвращению возможных последствий для экосистемы и человека, говорится в отчете министерства охраны окружающей среды ФРГ.

Как пишет газета Westdeutsche Zeitung, из 8 тысяч занесенных в Красную книгу видов насекомых в Германии 42% находятся под угрозой исчезновения, уже вымерли или являются крайне редкими, передает Deutche Welle.

Самым опасным эксперты считают вымирание насекомых-опылителей. Из 557 исследованных видов диких пчел более 40% в ФРГ находятся под угрозой исчезновения.

Главными причинами исчезновения насекомых называются потеря жизненного пространства, использование ядовитых химикатов в сельском хозяйстве, а также наличие вредных веществ в почве и воде.

Министр охраны окружающей среды Свенья Шульце сообщила о старте программы мер по защите насекомых. По ее словам, необходимы «перемены в политике в отношении пестицидов, улучшение мониторинга популяций насекомых и расширение сельскохозяйственных угодий, на которых могут жить насекомые».

Отчет будет официально представлен 6 июня на конференции федеральных земель по вопросам защиты окружающей среды в Бремене.

Напомним, ранее стало известно, что редкие виды бабочек оказались под угрозой исчезновения в Сочи.