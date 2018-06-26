Парк «Зарядье» вошел в шорт-лист архитектурного «Оскара»

Московский парк «Зарядье» вошел в шорт-лист премии WAF, которую называют архитектурным «Оскаром», сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Наше «Зарядье» вошло в шорт-лист архитектурной премии WAF. Эту награду называют «Оскаром» архитектурного мира. Ранее парк уже был признан одним из лучших ландшафтных проектов и теперь поборется за первое место», – написал Собянин в Twitter.

Премия вручается ежегодно на «Всемирном фестивале архитектуры». В этом году представлено более 35 номинаций, победителей объявят 30 ноября в Амстердаме, передает РИА «Новости» со ссылкой на сайт «Российская архитектура».

Отмечается, что проект парка «Зарядье» ранее номинировался на ряд премий. В феврале – получил международную архитектурную премию Building of the Уear – 2018 интернет-издания Archdaily. Тогда с московским парком конкурировали испанский проект Pedra Da Ra Lookout Point, южнокорейский SEOULLO Skygarden и датские Israels Plads Square и Park-n-Play.

В марте «Зарядье» участвовал в премии недвижимости MIPIM Awards вместе с проектом обновленного к ЧМ-2018 стадиона «Лужники». Но награды достались району «Порто Нуова» в Милане и зданию администрации порта Антверпена.

Напомним, природно-ландшафтный парк «Зарядье» открылся в сентябре 2017 года на месте снесенной гостиницы «Россия». В нем воссозданы все характерные для России природные зоны – лес, степь, заливные луга и северный ландшафт.