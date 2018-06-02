Воздушный бой истребителей Су-35С произвел фурор на авиашоу в Рязани

На закрытии конкурса «Авиадартс-2018» в Рязани в воздушном бою выступили новейшие истребители Су-35С.

Выступление самолетов авиагруппы высшего пилотажа «Соколы России» произвело настоящий фурор, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

«Экипажи Липецкого авиацентра на истребителях Су-35С продемонстрировали приемы воздушного боя и пилотаж на максимально коротких интервалах и дистанциях между самолетами. «Соколы России» – единственная авиагруппа России, показывающая реальный воздушный бой», – рассказали в ведомстве.

Отмечается, что четыре истребителя показали вертикальный взлет, фигуры группового пилотажа, потом разделились на две пары. Два самолета должны были уйти от преследующего самолета и занять наиболее выигрышную для атаки позицию.

Мощь...#авиадартс2018 Публикация от Екатерина Смирнова (@petukhova_family) 2 Июн 2018 в 2:16 PDT

«Приемы воздушного боя нарабатываются не один год и выполняются только опытными летчиками. Технические возможности истребителя Су-35С дают летчику широкий спектр возможностей и облегчают его работу в воздухе», – сказали в Минобороны.

В Рязани также выступила авиагруппа на вертолетах Ми-28Н, «Беркуты» и авиагруппа «Стрижи».