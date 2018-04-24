Энрике Иглесиас назвал себя наполовину русским

Испанский певец Энрике Иглесиас во время концерта в Москве назвал себя на 50% русским.

Иглесиас заявил, что на четверть является испанцем, на четверть – из Майами и «на 50% русский», сообщает RT.

Певец признался, что считает себя наполовину русским, потому что его жена – теннисистка Анна Курникова – из России.

В декабре сообщалось, что Анна Курникова родила двойню от Иглесиаса.