Тюменская чиновница за три дня отпуска наговорила на полмиллиона бюджетных рублей

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13 июня, среда  |  Последнее обновление — 13:30  |  vz.ru
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Правительство нашло способ остановить рост цен на бензин

В обмен на снижение акцизов нефтяников заставили залить Россию бензиномФото: Валерий Матыцин/ТАСС
Вице-премьер Дмитрий Козак провел специальное совещание с нефтяниками по поводу роста цен на бензин и дизтопливо, столь заметного в последнее время. Первых принятых мер оказалось явно недостаточно. Почему же растут цены на топливо и какие в итоге решения должны этот рост остановить? Подробности...
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Вопль Трампа из самолета показал глубочайший кризис мировой элиты

«Трамп и канадский премьер Трюдо друг другу глубоко антипатичны», – отмечает Федор ЛукьяновФото: Leah Millis/Reuters
«История «восьмерки» закончилась. Главный вопрос для Запада на следующую пару лет – это сохранится ли «семерка». Возможно, Трампа удастся урезонить, или, скорее, ему объявят импичмент. Но это уже абсолютно не наша проблема», – заметил в интервью газете ВЗГЛЯД политолог-международник Федор Лукьянов. Он рассказал, как оценивать на этом фоне укрепление Шанхайской организации сотрудничества, чей саммит посетил Путин. Подробности...
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Беспилотники принципиально изменят воздушный бой будущего

Новейший беспилотник «Корсар» впервые был представлен публике на параде 9 маяФото: zala.aero
Российский ВПК пообещал к 2025 году создать технологию управления группировкой беспилотников – «пчелиным роем». Срок попахивает большим опозданием. Наши конкуренты – США и Китай – далеко обгоняют нас в этом виде оружия, которое футурологи считают главным для войн будущего. Но надо ли вообще России бежать им вдогонку ради побед на полях сражений второй половины ХХI века? Подробности...
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От итогов встречи Трампа с Кимом выигрывает Россия

Договоренности Кима с Трампом важны для всего мираФото: Anthony Wallace/Pool/Reuters
Историческая встреча Дональда Трампа с Ким Чен Ыном сопровождалась забавными эпизодами и привела к важнейшим договоренностям, главной из которых стала денуклеаризация КНДР в обмен на гарантии безопасности от США. От такого сближения выигрывают региональные игроки, в том числе и Россия, чья прибыль может исчисляться десятками миллиардов долларов. Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Кто вышел победителем из встречи Трампа и Ким Чен Ына

Андрей Бабицкий, журналист
После встречи американский президент объяснил, что не хочет проявлять неуважение к своему партнеру. Как же так: осколок уродливой и бесчеловечной коммунистической реальности – и вдруг уважение? Подробности...

В Киев выдачи нет. Иначе какие мы русские

Захар Прилепин, писатель
Все слышали, что президент на прямой линии несколько раз четко высказался о необходимости предоставления гражданства людям, принадлежащим к русскому миру. Что у нас с этим на практике? Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев

Без этих скреп общество просто расползется

Сергей Худиев, публицист, богослов
Люди, которые могут казаться наиболее бесполезными, приносят большую социальную пользу. Они поддерживают в обществе уровень солидарности и доверия. Когда о них заботятся, когда их человеческое достоинство признают, общество посылает сигнал всем своим членам – у нас не принято бросать друг друга. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев
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    Трансляция: Прямая линия с Владимиром Путиным

    Путин открыл Крымский мост

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    Церемония инаугурации Владимира Путина

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      Россия красочно отметила свой день

      Страна отмечает День России. С течением времени праздник все меньше воспринимается как неоднозначный. Подтверждением тому служат массовые торжества, прошедшие в регионах. День России отмечали даже на Крымском мосту. В народных гуляниях поучаствовали и иностранные болельщики, приехавшие на чемпионат мира
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      В крымском сафари-парке родились белые львята

      В крымском сафари-парке «Тайган» показали недавно родившихся белых львят. На данный момент в мире насчитывается около 300 белых львов. «Тайган» – крупнейший в Европе питомник больших кошек
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      Путин прибыл в Китай с официальным визитом

      Владимир Путин и Си Цзиньпин совершили поездку на скоростном поезде, вместе отправившись из Пекина в Тяньцзинь – город на берегу Желтого моря в 120 км от столицы. Дорога заняла полчаса. Тем самым Си продемонстрировал преимущества скоростного транспорта, а также китайского машиностроения
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             13 июня 2018, 13:04
          Фото: tobolsk.ru
          Текст: Виктория Федотова

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          Мэрия Тобольска заплатит за разговорчивую сотрудницу, которая потратила на отдыхе в Таиланде свыше 500 тыс. рублей, разговаривая по служебному телефону.

          Арбитражный суд Тюменской области удовлетворил иск сотового оператора «Мегафон» к администрации Тобольска. Компания требовала взыскать с городской мэрии 535 473 рубля. Выяснилось, что эту сумму потратила на отдыхе в Таиланде замглавы города Яна Зубова с 31 октября по 2 ноября 2016 года, сообщает «Ura.ru». При этом неизвестно, куда звонила чиновница.

          За несколько дней она отправляла смс, звонила и пользовалась мобильным интернетом по корпоративному тарифу «Мегафона». Первоначально «Мегафон» выставил мэрии счет в размере 759,5 тыс. рублей, но позже часть суммы была списана. Помимо этого, мэрия Тобольска обязана выплатить 13,7 тыс. руб. госпошлины.

          Решение суда городская администрация может обжаловать до 5 июля, но будет ли это сделано – пока неизвестно.


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