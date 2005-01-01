Тюменская чиновница за три дня отпуска наговорила на полмиллиона бюджетных рублей

Мэрия Тобольска заплатит за разговорчивую сотрудницу, которая потратила на отдыхе в Таиланде свыше 500 тыс. рублей, разговаривая по служебному телефону.

Арбитражный суд Тюменской области удовлетворил иск сотового оператора «Мегафон» к администрации Тобольска. Компания требовала взыскать с городской мэрии 535 473 рубля. Выяснилось, что эту сумму потратила на отдыхе в Таиланде замглавы города Яна Зубова с 31 октября по 2 ноября 2016 года, сообщает «Ura.ru». При этом неизвестно, куда звонила чиновница.

За несколько дней она отправляла смс, звонила и пользовалась мобильным интернетом по корпоративному тарифу «Мегафона». Первоначально «Мегафон» выставил мэрии счет в размере 759,5 тыс. рублей, но позже часть суммы была списана. Помимо этого, мэрия Тобольска обязана выплатить 13,7 тыс. руб. госпошлины.

Решение суда городская администрация может обжаловать до 5 июля, но будет ли это сделано – пока неизвестно.