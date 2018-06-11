Минобороны предупредило о готовящейся провокации с химоружием в Сирии

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что боевики «Сирийской свободной армии» (ССА) при участии спецназа США готовят в сирийской провинции Дейр-эз-Зор провокацию с применением хлора, чтобы дать западным странам повод для нового удара по Сирии.

«По информации, подтвержденной по трем независимым каналам в Сирии, командование так называемой ССА при содействии военнослужащих американских сил специальных операций готовит серьезную провокацию с использованием отравляющих веществ в провинции Дейр-эз- Зор», – сказал Конашенков, передает ТАСС.

По его словам, для имитации очередной «химической атаки режима против мирного населения» боевики ССА завезли баллоны с хлором в населенный пункт Хакль Аль-Джафра провинции Дейр-эз-Зор.

«Постановочный видеоролик после распространения в западных СМИ должен послужить новым поводом для нанесения авиацией коалиции во главе с США ракетно-авиационного удара по государственным объектам Сирии и оправдания наступательной операции боевиков против сирийских правительственных войск на восточном берегу Евфрата», – добавил генерал.

Отметим, «химатака» против детей в сирийской Думе, после которой коалиция во главе с США нанесла удары по Сирии, оказалась фальшивкой. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этой провокации, подготовленной «Белыми касками».