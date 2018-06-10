Гошу Куценко внесли в базу данных «Миротворца»

Имя российского актера Гоши Куценко внесли в базу украинского сайта «Миротворец» из-за посещения Крыма.

Артисту вменяют «организацию нарушения государственной границы Украины для проникновения в Крым группы иностранных граждан» а также «участие в пропаганде России и попытках легализации аннексии Крыма».

Гоша (Юрий) Куценко родился в Запорожье и окончил школу во Львове, после чего переехал в Россию, сообщает «Страна.ua».