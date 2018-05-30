Осужден мигрант, от которого забеременели его сестры-школьницы

В Волгограде к восьми годам колонии приговорили мигранта, совратившего малолетних сестер-близняшек.

25-летний мужчина признан виновным по ч. 4 ст. 134 УК (половое сношение с лицом, не достигшим 14-летнего возраста, совершенное в отношении двух лиц), сообщается на сайте регионального СК. Приговором суда ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

«Следствием и судом установлено, что в сентябре 2016 года осужденный приехал из Республики Таджикистан в Волгоград на заработки и стал проживать со своими родителями и двумя 13-летними сестрами. Фактически сразу же и вплоть до августа прошлого года он, находясь дома, поочередно вступал в половую связь с малолетними близняшками. Длительное время о происходящем потерпевшие никому не рассказывали. О случившемся родители узнали после того, как девочки забеременели», – говорится в сообщении СК.

Однако мать близняшек не стала обращаться в полицию, а «спрятала» сына, отправив его в соседний регион. Там его и задержали правоохранительные органы.

О преступлении в органы правопорядка сообщили врачи, после того как в женскую консультацию обратилась женщина с двумя малолетними дочерями, рассказав об их беременности.