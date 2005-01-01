Подполковник СБУ погиб при «выполнении боевого задания» в Донбассе

В Донбассе при выполнении боевого задания погибли два сотрудника СБУ, в том числе подполковник Руслан Муляр, сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Алена Гитлянская.

«Во время выполнения боевого задания группа сотрудников СБУ, вовлеченных в операцию Объединенных сил, попала под артиллерийский обстрел. Погибли двое военнослужащих ЦСО «А» (спецподразделение «Альфа»), еще один тяжело ранен», – написала она в Facebook.

По ее словам, погибли подполковник Руслан Муляр и прапорщик Юрий Журавлев.

Она не уточнила, какое именно боевое задание выполняли погибшие.

Ранее сообщалось о гибели одного украинского силовика и ранении еще четверых в Донбассе.