Большинство россиян одобрили работу кабмина

Более половины россиян положительно оценивают работу правительства за последние годы, 38% считают ее неудовлетворительной, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным ВЦИОМ, 12% опрошенных оценивают работу правительства под руководством Дмитрия Медведева определенно положительно, 42% – скорее положительно, передает ТАСС.

Скорее отрицательно оценили работу правительства 26% респондентов, определенно отрицательно – 12%.

По данным социологов, 37% россиян полагают, что новый состав правительства будет работать лучше, 3% увереныв обратном, а 49% не ждут изменений.



Опрос был проведен 12-13 и 14-15 мая по телефону среди 2 тыс. респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки не превышает 2,2%.