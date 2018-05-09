На танке Т-90 в Индии установили кресла для VIP-персон

Основной боевой танк Т-90С «Бишма» в Индии дополнили комфортабельными креслами для высокопоставленных персон.

«Модернизацию» танка заметили во время широкомасштабных учений с участием 25 тыс. человек, прошедших на этой неделе. В задней части башни установили комфортабельные кресла, из которых военачальники наблюдали за ходом разворачивающегося действа.

Ex #VijayPrahar. The Month long Exercise of #SaptaShaktiCommand concluded on 9 May 2018. Over 25000 soldiers with massive array of modern equipment including tanks, attack helicopters,drones & fighter aircrafts participated in the exercise addressing full spectrum of operations. pic.twitter.com/CdYY0zfQjs — ADG PI - INDIAN ARMY (@adgpi) 10 мая 2018 г.

Как пишет «Российская газета», в Индии подобное применение Т-90С уже стало традицией. Кроме военных, на боевых машинах российской разработки можно увидеть и высшее руководство государства. Это еще раз подчеркивает, как высоко ценится в этой стране наша бронетехника.

В настоящее время Индия располагает крупнейшим парком танков данной модели - около 1 тыс. машин. Внешне индийская версия отличается от российских машин только отсутствием прожекторов комплекса оптико-электронного подавления «Штора». Машина вооружена 125-мм пушкой, с которой спарен 7,62-мм пулемет ПКТ. На командирской башенке смонтирован зенитный пулемет калибра 12,7 мм.