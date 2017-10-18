Названа дата возобновления импорта турецких томатов

Россельхознадзор считает возможным начать ввоз томатов из Турции без ограничений по предприятиям с 1 мая.

«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает, что считает возможным под гарантии министерства продовольствия, сельского хозяйства и животноводства Турецкой республики разрешить с 1 мая 2018 года ввоз на территорию Российской Федерации томатов происхождением Турецкая Республика без ограничений по предприятиям из мест производства, свободных от томатной моли», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

По словам министра сельского хозяйства Александра Ткачева, Россия рассчитывает, что Турция в ответ на расширение списка поставщиков томатов в страну, откроет свой рынок для российских производителей мяса.

«По итогам инспекции специалистов Россельхознадзора с 24 апреля ввоз томатов в Россию разрешен еще 5 турецким предприятиям, соблюдающим предписанные фитосанитарные нормы. Таким образом, на сегодня разрешен ввоз томатов 20 предприятиям, расположенным в разных провинциях Турции», – передает слова Ткачева пресс-служба министерства.

Он отметил, что «в качестве ответных шагов мы рассчитываем на поставки мясной продукции российских производителей в Турцию».

Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии в конце ноября 2015 года. С осени 2016 года ограничения последовательно снимались, однако запрет на поставки томатов, одного из самых важных для Турции товаров, сохранялся до ноября 2017 года.

В октябре сообщалось, что турецкие томаты могут вернуться на российский рынок уже зимой 2018 года. Минсельхоз определился с условиями разрешения импорта турецких томатов.