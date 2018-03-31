Митинг в память о жертвах пожара пройдет в Кемерово

Жители Кемерово в субботу утром собираются на площади Советов, где должен состояться митинг в память о жертвах пожара в ТЦ «Зимняя вишня».

Площадь находится в оцеплении. В пресс-центре регионального управления ФСИН сообщили, что на площади Советов в это время должна была состояться процедура торжественного принятия присяги, однако в связи с трагическими событиями в ТЦ «Зимняя вишня» она была отменена.

«Мероприятие отменено в связи с трагедией, решается вопрос о переносе на другой срок или место», – сказал собеседник, передает «Интерфакс».

Напомним, при пожаре в кемеровском ТРК «Зимняя вишня» погибли 64 человека, по информации МЧС пропавших без вести нет, хотя ранее в СК сообщали, что таковых 67 человек. В четверг стало известно, что трое из 67 пропавших без вести нашлись.

28 марта в России был объявлен общенациональный траур. Акции памяти по погибшим в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово прошли в большинстве регионов страны. К стихийно созданным мемориалам россияне массово несли игрушки, цветы и свечи.