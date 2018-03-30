Потерявший в пожаре семью кемеровчанин рассказал, какой вред нанесли фейки

Кемеровчанин Игорь Востриков, потерявший при пожаре в ТРК «Зимняя вишня» сестру, жену и троих детей, рассказал о вбросах после трагедии и о расследовании фейков, проведенном родственниками погибших.

«Наш митинг не был политическим. Хотя подстрекатели были, да. Также были люди, которые пришли просто так. У кого-то, например, были проблемы в ЖКХ. Но это единичные случаи. Конечно, ближе к вечеру появился оттенок балагана. Были люди, которые хотели превратить митинг в балаган. Но все же 98% собравшихся – это убитые горем родственники погибших. Да и нам непросто: все-таки был такой большой информационный вброс, что уже трудно отличить истинную информацию от ложной», – рассказал Востриков в интервью Life.

По его словам, кемеровчане в ходе своего расследования выяснили, что вброс о «сотнях погибших» был фейковым. «Зачем был этот вброс? Сложно дать ответ. Для себя мы это называем так: разжечь Майдан», – считает мужчина.

Востриков рассказал, кто из администрации помогает родственникам погибших больше всего. «Я бы выделил одного человека. Это Сергей Цивилев. Он месяц назад всего прибыл к нам в администрацию замом. Он все время с нами, переживает, старается делать по максимуму. Но не все в его компетенции», – подчеркнул кемеровчанин.

По его словам, очень сложно было наладить контакты со следователями. «При этом мы потеряли много времени. Пошли по ложному следу – начали искать этот обман, утаивание жертв. В то время как надо было заниматься действительно важными вопросами. Надо было заниматься тем, как тушился пожар, и искать тех, кто допустил, что в торговом центре вообще не предпринимали мер противопожарной безопасности. Почему торговый центр был построен, как лабиринт?», – задался вопросом Востриков.

Он отметил, что двери и аварийные выходы были заблокированы. «Кто-то меня обвиняет, что я то одно говорю, то другое. Но я не господь Бог. Я там не находился. Вычленить достоверную информацию среди всех этих вбросов действительно очень сложно. Именно поэтому я и менял свое мнение», – сказал мужчина.

Востриков добавил, что родственники общались со следствием через Цивилева. Мужчина признался, что «испытывает симпатию» к чиновнику, несмотря на то, что тот на митинге обвинил его в самопиаре на трагедии.

«Во время митинга я захотел задать чиновнику вопрос. Я по жизни человек инициативный, с активной позицией. Но вы поймите, в администрации тоже неглупые люди работают, они тоже были готовы к тому, что люди начнут устраивать провокации. Он решил, что я провокатор. Оправдывать его не буду. Даже если бы и засланный был казачок, нельзя таких слов говорить. Но как только он услышал, что я потерял всю семью, сразу извинился», – вспомнил Востриков.

Также кемеровчанин объяснил активное поведение людей на митинге. «Надо понимать, мы были на эмоциях. Шли вбросы, мы думали, нас обманывают. На те вопросы, которые мы задавали, желаемых ответов не получали. Хотя твердили нам правду: нет этих 300 человек. Понимаете, эти фейки, они нас увели в сторону», – сказал он.

Напомним, при пожаре в кемеровском ТРК «Зимняя вишня» погибли 64 человека, по информации МЧС пропавших без вести нет, хотя ранее в СК сообщали, что таковых 67 человек. В четверг стало известно, что трое из 67 пропавших без вести нашлись.

28 марта в России был объявлен общенациональный траур. Акции памяти по погибшим в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово прошли в большинстве регионов страны. К стихийно созданным мемориалам россияне массово несли игрушки, цветы и свечи.