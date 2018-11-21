Прилепин позавидовал фразе про Крым и яйца

Российский писатель Захар Прилепин посмеялся над фразой, которую ему приписали «незримые PR-агенты», о том, что якобы Крым – это яйца России.

«Посмеялся. По Сети очередные мои незримые PR-агенты разгоняют фразу «Крым – это яйца России. Кто хочет отнять Крым, тот хочет кастрировать Родину-мать». Типа мать с яйцами. Типа это мое высказывание. Смешная фраза. Жаль, не моя», – заявил Прилепин на своей странице в Facebook, поинтересовавшись, кто этим занимается.

«Это же не какой-то отдельный маниак этим развлекается. Все эти вбросы – они целенаправленно появляются, красиво оформляются, хорошо разгоняются.

Что это за люди? Где они сидят? Кто, в конце концов, автор этого шедевра, передаривший его мне? Уже видел эту фразу в украинской колумнистике, известные колумнисты ссылаются на меня как на автора. Интересно же, кому это надо», – задался вопросом писатель.