Кремль отказался считать задержанных украинских моряков военнопленными

Украинские моряки, задержанные близ Керченского пролива после нарушения государственной границы России, не являются военнопленными, речь идет о фигурантах уголовного дела, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков подчеркнул, что они не являются военнопленными. «Я не знаю, какие они давали показания, поскольку идет следствие, мы не можем постоянно отслеживать, как идет следствие. Но я не могу согласиться с тем, что речь идет о военнопленных, никаких военнопленных на территории Российской Федерации нет», – приводит его слова РИА «Новости».

Представитель Кремля добавил, что речь идет о деле, которое расследуется в связи с нарушением государственной границы Российской Федерации иностранными гражданами.

Напомним, 25 ноября корабли украинских Военно-морских сил незаконно пересекли российскую границу, их задержали у Керченского пролива. После ареста все украинские моряки объявили себя военнопленными.