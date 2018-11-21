На Украине подсчитали, сколько денег налогоплательщикам придется вернуть МВФ

Экономический эксперт Виктор Скаршевский подсчитал, на какую сумму вырос долг Украины перед Международным валютным фондом за время сотрудничества Киева с МВФ.

По словам эксперта, за время сотрудничества Киева с Международным валютным фондом внешний долг Украины вырос на 13 млрд долларов, хотя «должен был сократиться», передает РИА «Новости».

«Мы же украинские граждане, налогоплательщики будем отдавать кредит МВФ и с процентами. За всю историю сотрудничества с МВФ Украина лишь только процентов выплатила 3 млрд долларов и сейчас еще 1 млрд долларов набежал», – посетовал Скаршевский в эфире украинского телеканала NewsOne.

Ранее Украина получила от МВФ 1,4 млрд долларов в качестве стабилизационного кредита. Министерство финансов Украины обнародовало условия, на которых МВФ согласился выделить Киеву деньги.