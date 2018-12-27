Беспилотный боевой модуль создают в России

В России создается беспилотный боевой модуль для установки на самодвижущиеся платформы, сообщил генконструктор Подольского электромеханического завода (ПЭМЗ) по программе «Самум» Умахан Умаханов.

«Мы разрабатываем беспилотный дистанционно-управляемый модуль, который можно будет устанавливать на любые самодвижущиеся платформы – бронетехнику или корабли. Это будет развитие темы «Самума», – цитирует Умаханова РИА «Новости».

Артустановка «Самум» предназначена для защиты объектов от ударов тактических истребителей, штурмовой авиации, вертолетов и некоторых типов беспилотников, действующих на малых и предельно малых высотах.

По словам Умаханова, сроки создания зависят от получения заказов. Так, если поступит заказ от Минобороны или другого заказчика, работы ускорятся, и весь цикл до начала производства займет около двух – трех лет.

Модернизированная артустановка «Самум» создается в поддержку реализации указа президента России «О реализации планов (программ) строительства и развития Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов и модернизации оборонно-промышленного комплекса». Вложений государства тут нет.

Есть две модификации комплекса – артиллерийская и артиллерийско-ракетная. Они оснащаются ракетами «земля-воздух» типа «Игла» или «Верба».

В октябре концерн «Калашников» показывал работу автоматической станции управления оружием, контролируемую боевым искусственным интеллектом.