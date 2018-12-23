Минобороны опубликовало видео ко Дню дальней авиации

Российское военное ведомство подготовило ролик ко Дню дальней авиации, на котором показаны фрагменты учений с участием ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС, бомбардировщиков Ту-22М3 и самолета-заправщика Ил-78.

Ролик выложен на канале Минобороны в YouTube.

В ведомстве отметили, что история российской дальней авиации отсчитывается с создания эскадры воздушных кораблей «Илья Муромец» 23 декабря 1914 года.

Дальняя авиация завершила 2018 год с налетом более 20 тыс. часов. Проведено более 40 летно-тактических учений и тактико-специальные учения с частями и подразделениями обеспечения. В состав дальней авиации поступили четыре модернизированных самолета Ту-95МС и один самолет Ту-160.

В целом на вооружении дальней авиации находятся модернизированные дальние бомбардировщики Ту-22М3, стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, самолеты-заправщики Ил-78 и другие виды авиационной техники.