Маск открыл скоростной туннель под Лос-Анджелесом

Американский бизнесмен Илон Маск открыл первый скоростной подземный туннель под Лос-Анджелесом.

Основанная Маском строительная компания The Boring Company транслировала презентацию туннеля в прямом эфире на сайте, передает РИА «Новости».

Маск рассказал, что для проезда по туннелю у автомобилей будут выдвижные боковые колеса. В Twitter он опубликовал фотографию Tesla с такими колесами и отметил, что механизм может быть применен к любой машине.

Tesla in @boringcompany tunnel with retractable wheel gear that turns a car into a rail-guided train & back again pic.twitter.com/3a6i0NoSmi — Elon Musk (@elonmusk) 19 декабря 2018 г.

«Можно безопасно путешествовать со скоростью более 150 миль в час (более 240 километров в час). На такой скорости это будет похоже на телепортацию в городе», – написал он.

Маск отметил, что в туннеле постоянно будут курсировать автомобили для пешеходов и велосипедистов.

В 2017 году бизнесмен объявлял о получении разрешения проложить туннель от Нью-Йорка до Вашингтона, трасса должна была стать основой транспортной системы Hyperloop. Планировалось, что туннель откроется 10 декабря, но позже открытие перенесли.