Польша предложила предоставить ЕС ядерное оружие

Европе нужно ядерное оружие, чтобы быть «по-настоящему суверенной», заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.

Он предложил «позитивно посмотреть» на право Франции владеть ядерным оружием.

«Если бы оно было в распоряжении Европы, она была бы по-настоящему суверенной», – приводит слова министра ТАСС.

По мнению Чапутовича, в таком случае у Европы появятся «материальные возможности обеспечения безопасности на континенте».

Кроме того, он заявил о необходимости предоставить Европе «атрибуты суверенитета в международном измерении», напомнив о предложении превратить постоянное место Франции в Совбезе ООН в место для ЕС.