Согласится ли Польша разместить у себя американское ядерное оружие

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22 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 21:46  |  vz.ru
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Рублю предлагают повторить историю американского доллара

Российскому рублю предложили завоевать мир путем возврата к золотому стандартуФото: Алексей Сухоруков/РИА «Новости»
России вместе с ЕАЭС стоит прекратить стесняться. Им надо создать свою Бреттон-Вудскую систему. Если рубль обеспечить золотом в это смутное время, то с ним станут считаться на мировой арене. Такое предложение сделал глава Евразийского банка развития Андрей Бельянинов. Стоит ли России рассмотреть такую возможность? Подробности...
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Зачем Трамп разрывает исторический договор между Россией и США

Договор больше не сможет сдерживать ракетные амбиции СШАФото: Barratts/FA Bobo/PIXSELL/PA Images
Советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона в Москве встретили вопросом в духе «вы что творите?». Решение Вашингтона выйти из договора по РСМД назвали «катастрофой» даже в Берлине. Зачем Белому дому понадобилось разрывать важнейшее соглашение с Россией именно сейчас? И можно ли ждать новой сделки, о которой упомянул Трамп?  Подробности...
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Какими именами лучше всего наградить аэропорты России

Проект только начался, но уже понятно, что великих людей в России очень многоФото: Артем Геодакян/ТАСС
В понедельник стартовал второй этап проекта «Великие имена России», в рамках которого выбирают людей, чье имя достоин носить один из аэропортов России. Расширенные списки имен уже выбраны, осталось утвердить финальные варианты. Эксперты предположили, по какому принципу можно было бы делать такой отбор. Подробности...
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Прибалты рвутся в Крым, несмотря на угрозу тюрьмы

Жители бывших советских прибалтийских республик тоже любят Крым, несмотря на санкцииФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Отдых в Крыму продолжает набирать популярность, и это затронуло даже некоторые страны Евросоюза. По крайней мере, в Прибалтике крайне активно борются с турфирмами, отправляющими желающих отдохнуть на российский курорт – в том числе с помощью уголовных дел. Однако в Крым тянутся не только прибалтийские туристы, но даже предприниматели. Подробности...
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Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

Все экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшимФото: Мария Крицкая/РИА Новости
Трагедия в Керчи, где погибли как минимум 18 человек, всколыхнула всю страну и породила сразу несколько версий о причинах произошедшего. И все же главной, похоже, становятся действия маньяка-одиночки: появились сведения, кто именно совершил это преступление и каким образом. Первые выводы из этой истории уже можно сделать. Подробности...
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Как Джамал Хашогги испортил дело Скрипалей

Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Разница в делах Скрипаля и Хашогги не в том, что один после покушения выжил, а второго расчленили. А в том, что первая история была срежиссирована, а вторая свалилась как снег на голову и всё испортила. Подробности...

Пять главных ошибок русских Украины

Юрий Ткачёв, журналист
Мы, живущие на Украине русские, много пишем о том, что не так у наших врагов, украинских националистов. Но при этом молчим о собственных ошибках. А мы их, безусловно, наделали. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев

Покажите народу его героев

Эдуард Биров, журналист
По ТВ должны греметь имена тех, кто без оружия и почти без шансов на спасение встал на пути керченского убийцы, пожертвовав собой и выиграв секунды, которые для кого-то стали спасительными. Однако – не гремят. И вот почему. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев
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    Как скромная девушка стала настоящим героем

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    Какое российское оружие наиболее популярно за рубежом

    Откажутся ли вооруженные силы от легендарной шапки-ушанки

    Обсуждение: 12 комментариев
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      Опубликованы рассекреченные фотографии легендарного разведчика Абеля

      Опубликованы ранее засекреченные фотографии легенды советской разведки Рудольфа Абеля (слева) с состоявшейся в 1968 году встречи с создателем отечественной школы морского ракетостроения Виктором Макеевым
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      В керченском колледже сработало взрывное устройство

      На первом этаже политехнического колледжа Керчи – в столовой – прогремел взрыв. В обеденное время там находились десятки человек. По предварительным данным, погибли не менее десяти человек, порядка полусотни ранены. В качестве причины взрыва называется неустановленное взрывное устройство
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      «Союз» с космонавтами не долетел до МКС

      Во время старта с Байконура ракеты «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» с космонавтами произошла авария носителя. Членам нового экипажа МКС пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане. Космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг не пострадали
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        Верите ли вы, что после смерти вас ждет:
        • рай

        • ад

        • новое рождение

        • ничто, я атеист

        Правительство намерено снова отложить выплаты по советским вкладам в Сбербанке. Теперь до 2022 года. Считаете ли вы такое решение справедливым?
        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

        • Нет, нужно отказаться от некоторых социальных программ, но долги отдать

        Как вы оцениваете уровень насилия в обществе вокруг вас в последнее время?
        • Вырос

        • Упал

        • Остался прежним

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          Верите ли вы, что после смерти вас ждет:

          Согласится ли Польша разместить у себя американское ядерное оружие

          Поляки и хотели бы опираться на собственные силы, но зависимость от США – сильнее   22 октября 2018, 21:35
          Фото: Alik Keplicz/AP/ТАСС
          Текст: Олег Москвин

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          «Большинство поляков выступают за то, чтобы страна была безопасной, но чтобы ее безопасность обеспечивалась польской военной силой», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД депутат Сейма Роберт Винницкий. Тем не менее, польские лидеры оказались одними из немногих в Европе, кто одобрил решение Трампа разорвать договор РСМД с Россией. В отличие от своего электората, они уповают на заокеанское прикрытие.

          Как и ожидали эксперты газеты ВЗГЛЯД, для европейских союзников США стало крайне неприятным сюрпризом заявленное намерение Дональда Трампа разорвать договор с Россией о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Президент Франции Эмманюэль Макрон напомнил заокеанскому коллеге о важности, которую Париж придает этому договору, и предостерег от поспешных шагов. «Меня беспокоит решение США», – цитирует ТАСС премьер-министра Италии Джузеппе Конте. Он пообещал: «Завтра-послезавтра буду в Москве, увижу президента Владимира Путина, и надеюсь обсудить это».

          Любой отказ от выполнения договора о РСМД может привести к гонке вооружений, – заявили в правительстве Австрии. МИД Испании обеспокоен тем, что подрывается «один из основных столпов евроатлантической системы контроля над вооружениями, и одним из гарантов мира и безопасности в Европе».

          Одними из первых, еще накануне, на решение Трампа бурно прореагировали в Берлине – в МИД ФРГ это событие назвали катастрофическим. А в понедельник глава германской дипломатии Хайко Маас назвал решение США «достойным сожаления». В этой стране еще помнят, как в семидесятые годы Западная Германия требовала вывести из страны ракеты средней дальности Pershing II, и как немцы радовались, когда, в соответствии с РСМД, ракеты убрали, и страна перестала быть потенциальной мишенью для советского удара. Европейская дипломатия высказалась двояко – от Москвы ожидают «предметного и прозрачного» ответа на обвинения американцев в нарушении РСМД, а Вашингтон просят «задуматься о последствиях возможного выхода из РСМД для своей безопасности, безопасности своих союзников и всего мира».

          Пожалуй, однозначно в поддержку Вашингтона высказалась Британия (которая уже, считай, не входит в ЕС) – и Польша.  «Мы выражаем понимание действий Соединенных Штатов, потому что, конечно, мы согласны с такой оценкой ситуации, что Россия нарушает положения договора путем создания новых ракет», – цитирует РИА Новости министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича.

          О том, как польские политики и простые граждане оценивают перспективы стать плацдармом в противостоянии России, газета ВЗГЛЯД побеседовала с депутатом Сейма от партии «Национальное движение» Робертом Винницким. 

          Роберт Винницкий<br>(фото: Jan A. Nicolas/DPA/Global Look Press)
          Роберт Винницкий
          (фото: Jan A. Nicolas/DPA/Global Look Press)

          ВЗГЛЯД: Господин Винницкий, как вы сами оцениваете выход США из ДРСМД?  Хорошо ли, плохо ли для Польши?

          Роберт Винницкий: Я думаю, что это не самый хороший шаг для Польши. В общем отношения между США и Россией это не наше дело, и не в наших интересах, чтобы ситуация в восточной и центральной Европе становилась напряженной.

          ВЗГЛЯД: Возможно ли, что американцы теперь разместят ядерное оружие на польской территории?

          Р.В.: Я не думаю, что это сейчас возможно по двум причинам: во-первых, если ядерное оружие размещается на чьей-то территории, то значит, что эту страну американцы считают своим стратегическим партнером. Польша сейчас таковым для США определенно не является.

          Во-вторых, я

          не думаю, что перспективу появления ядерного оружия в своей стране одобрит польское общество. 

          Кроме того, я вообще не считаю, что американцы поднимут эту тему. Чем они будут аргументировать необходимость переброски ядерного оружия в Польшу? Я не вижу никаких обстоятельств, которые бы дали им такого рода аргументы.

          ВЗГЛЯД: Готова ли Польша размещать американские ракеты для собственного прикрытия, допускает ли она, что может стать целью ответного удара?

          Р.В.: Лично я считаю, что у Польши должны быть свои собственные ракеты. Свои, а не американские или какие-либо иные. Позиция моей партии такова: мы должны вложить деньги, которые мы тратим на инфраструктуру американских баз, в развитие нашей собственной армии.

          ВЗГЛЯД: Как большинство населения Польши относится к перспективе размещения американских ракет на польской территории?

          Р.В.: Я полагаю, что большинство поляков выступают за то, чтобы наша страна, во-первых, была безопасной, во-вторых, чтобы ее безопасность обеспечивалась польской военной силой. И именно за это выступаем мы как национальное движение. Конечно, мы понимаем, что мы часть НАТО, что у нас есть определенные отношения с партнерами по альянсу.

          Но в этом и заключается наше отличие от большинства представителей польского политического класса, что мы не надеемся на НАТО, не думаем, что оно обеспечит нам безопасность. Мы полагаемся при решении проблем безопасности, с одной стороны, на нашу внешнюю политику, с другой – на наш народ.

          ВЗГЛЯД: Напоминает ли это ему ситуацию времен холодной войны, когда США размещали «Першинги» в Западной Европе?

          Р.В.: Не думаю, что вообще имеет смысл проводить какие-то параллели с «холодной войной». В то время было два блока, которые боролись друг с другом везде, где только возможно. Кроме того, эти блоки были основаны на двух разных идеологиях. А сейчас ситуация в Европе, да и вообще в мире, куда более запутана, чем во времена «холодной войны». Мы приветствуем такую политику Польши, которая была бы нацелена на хорошие отношения со всеми странами, с Китаем, с Берлином, с Москвой. Мы не считаем, что Польша должна быть первой линией в каком-либо глобальном противостоянии.

          ВЗГЛЯД: Придется ли Польше увеличивать расходы на оборону в рамках НАТО, как того требует Трамп?

          Р. В.: Да, Польша к этому готова. И я думаю, что Польша должна это сделать. Только деньги, разумеется, должны пойти на нашу собственную оборону, а не на развитие иностранной военной инфраструктуры.


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