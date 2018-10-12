Согласится ли Польша разместить у себя американское ядерное оружие

«Большинство поляков выступают за то, чтобы страна была безопасной, но чтобы ее безопасность обеспечивалась польской военной силой», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД депутат Сейма Роберт Винницкий. Тем не менее, польские лидеры оказались одними из немногих в Европе, кто одобрил решение Трампа разорвать договор РСМД с Россией. В отличие от своего электората, они уповают на заокеанское прикрытие.

Как и ожидали эксперты газеты ВЗГЛЯД, для европейских союзников США стало крайне неприятным сюрпризом заявленное намерение Дональда Трампа разорвать договор с Россией о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Президент Франции Эмманюэль Макрон напомнил заокеанскому коллеге о важности, которую Париж придает этому договору, и предостерег от поспешных шагов. «Меня беспокоит решение США», – цитирует ТАСС премьер-министра Италии Джузеппе Конте. Он пообещал: «Завтра-послезавтра буду в Москве, увижу президента Владимира Путина, и надеюсь обсудить это».

Любой отказ от выполнения договора о РСМД может привести к гонке вооружений, – заявили в правительстве Австрии. МИД Испании обеспокоен тем, что подрывается «один из основных столпов евроатлантической системы контроля над вооружениями, и одним из гарантов мира и безопасности в Европе».

Одними из первых, еще накануне, на решение Трампа бурно прореагировали в Берлине – в МИД ФРГ это событие назвали катастрофическим. А в понедельник глава германской дипломатии Хайко Маас назвал решение США «достойным сожаления». В этой стране еще помнят, как в семидесятые годы Западная Германия требовала вывести из страны ракеты средней дальности Pershing II, и как немцы радовались, когда, в соответствии с РСМД, ракеты убрали, и страна перестала быть потенциальной мишенью для советского удара. Европейская дипломатия высказалась двояко – от Москвы ожидают «предметного и прозрачного» ответа на обвинения американцев в нарушении РСМД, а Вашингтон просят «задуматься о последствиях возможного выхода из РСМД для своей безопасности, безопасности своих союзников и всего мира».

Пожалуй, однозначно в поддержку Вашингтона высказалась Британия (которая уже, считай, не входит в ЕС) – и Польша. «Мы выражаем понимание действий Соединенных Штатов, потому что, конечно, мы согласны с такой оценкой ситуации, что Россия нарушает положения договора путем создания новых ракет», – цитирует РИА Новости министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича.

О том, как польские политики и простые граждане оценивают перспективы стать плацдармом в противостоянии России, газета ВЗГЛЯД побеседовала с депутатом Сейма от партии «Национальное движение» Робертом Винницким.

Роберт Винницкий

(фото: Jan A. Nicolas/DPA/Global Look Press)

ВЗГЛЯД: Господин Винницкий, как вы сами оцениваете выход США из ДРСМД? Хорошо ли, плохо ли для Польши?

Роберт Винницкий: Я думаю, что это не самый хороший шаг для Польши. В общем отношения между США и Россией это не наше дело, и не в наших интересах, чтобы ситуация в восточной и центральной Европе становилась напряженной.

ВЗГЛЯД: Возможно ли, что американцы теперь разместят ядерное оружие на польской территории?

Р.В.: Я не думаю, что это сейчас возможно по двум причинам: во-первых, если ядерное оружие размещается на чьей-то территории, то значит, что эту страну американцы считают своим стратегическим партнером. Польша сейчас таковым для США определенно не является.

Во-вторых, я

не думаю, что перспективу появления ядерного оружия в своей стране одобрит польское общество.

Кроме того, я вообще не считаю, что американцы поднимут эту тему. Чем они будут аргументировать необходимость переброски ядерного оружия в Польшу? Я не вижу никаких обстоятельств, которые бы дали им такого рода аргументы.

ВЗГЛЯД: Готова ли Польша размещать американские ракеты для собственного прикрытия, допускает ли она, что может стать целью ответного удара?

Р.В.: Лично я считаю, что у Польши должны быть свои собственные ракеты. Свои, а не американские или какие-либо иные. Позиция моей партии такова: мы должны вложить деньги, которые мы тратим на инфраструктуру американских баз, в развитие нашей собственной армии.

ВЗГЛЯД: Как большинство населения Польши относится к перспективе размещения американских ракет на польской территории?

Р.В.: Я полагаю, что большинство поляков выступают за то, чтобы наша страна, во-первых, была безопасной, во-вторых, чтобы ее безопасность обеспечивалась польской военной силой. И именно за это выступаем мы как национальное движение. Конечно, мы понимаем, что мы часть НАТО, что у нас есть определенные отношения с партнерами по альянсу.

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Но в этом и заключается наше отличие от большинства представителей польского политического класса, что мы не надеемся на НАТО, не думаем, что оно обеспечит нам безопасность. Мы полагаемся при решении проблем безопасности, с одной стороны, на нашу внешнюю политику, с другой – на наш народ.

ВЗГЛЯД: Напоминает ли это ему ситуацию времен холодной войны, когда США размещали «Першинги» в Западной Европе?

Р.В.: Не думаю, что вообще имеет смысл проводить какие-то параллели с «холодной войной». В то время было два блока, которые боролись друг с другом везде, где только возможно. Кроме того, эти блоки были основаны на двух разных идеологиях. А сейчас ситуация в Европе, да и вообще в мире, куда более запутана, чем во времена «холодной войны». Мы приветствуем такую политику Польши, которая была бы нацелена на хорошие отношения со всеми странами, с Китаем, с Берлином, с Москвой. Мы не считаем, что Польша должна быть первой линией в каком-либо глобальном противостоянии.

ВЗГЛЯД: Придется ли Польше увеличивать расходы на оборону в рамках НАТО, как того требует Трамп?

Р. В.: Да, Польша к этому готова. И я думаю, что Польша должна это сделать. Только деньги, разумеется, должны пойти на нашу собственную оборону, а не на развитие иностранной военной инфраструктуры.