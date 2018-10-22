ЕС призвал США задуматься о последствиях выхода из «ракетного договора»

Евросоюз ожидает, что США задумаются о последствиях выхода из договора о ракетах средней и малой дальности ради безопасности своей и своих союзников, заявила европейская дипслужба.

«В то время, как мы ожидаем, что Россия предметно и прозрачно ответит на серьезные опасения относительно соблюдения договора РСМД, мы также ожидаем, что США задумаются о последствиях возможного выхода из РСМД для своей безопасности, безопасности своих союзников и всего мира», – передает РИА «Новости» заявление дипслужбы.

В ЕС подчеркнули, что миру не нужна новая «гонка вооружений», так как она никому не принесет пользы, а только увеличит нестабильность.

Ранее немецкие политики предостерегли Вашингтон от попыток давления на Москву с помощью наращивания военного потенциала, назвав новый виток гонки вооружений совершенно неправильным путем.

В субботу президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выйдет из ДРСМД. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Белому дому понадобилось разрывать важнейшее соглашение с Россией.