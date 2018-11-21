Эксперт оценил идею Варшавы о суверенной Европе с ядерным оружием

Польский министр может высказать свое предложение забрать у Франции место в СБ ООН и ядерное оружие в пользу ЕС напрямую Парижу и услышать в свой адрес «аналоги английских известных слов из четырех букв», сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов, комментируя соответствующие заявления главы МИД Польши Яцека Чапутовича.

Глава Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов назвал потоком фантазий слова главы МИД Польши Яцека Чапутовича, который считает ядерное оружие главным фактором суверенности Европы.

Эксперт напомнил, что при нынешнем правительстве Польша активно добивается возвращения европейским государствам большего суверенитета. «Варшава ведет долгий и напряженный спор с Брюсселем, Берлином, с ЕС по поводу того, что им якобы что-то навязывают», – подчеркнул эксперт.

Лукьянов сильно удивился идее Чапутовича начинать суверенизацию Европы именно с ядерного оружия. В таком случае польское правительство должно было бы активно поддержать идею европейской обороны, создания единой армии.

«А от кого они могут быть суверенны в данном вопросе? От Соединенных Штатов. Это тоже идет абсолютно вразрез с политикой именно Польши, которая является одним из наиболее убежденных сторонников тесного военного альянса с США. А европейская армия и НАТО одновременно – это довольно странная конструкция. По-моему, такого быть не может», – убежден Лукьянов.

По его словам, вопрос ядерного оружия в Европе сводится к одному: захочет ли Германия – крупнейшая и самая важная страна Европейского Союза – стать ядерной державой.

Лукьянов напомнил, что когда в 90-м году Германия объединялась, многие на Западе высказывали опасение, что логика великой державы рано или поздно приведет Берлин к желанию обрести ядерное оружие, которое в ЕС сейчас есть у Франции и Великобритании.

«Потом эти страхи вроде как исчезли, потому что Евросоюз очень успешно развивался и Германия в нем как бы растворилась. Но сейчас опять возникла маргинальная, но все же дискуссия о том, а не нужно ли Германии ядерное оружие для гарантии собственной и европейской безопасности. Эта маргинальная дискуссия не имеет никаких практических последствий. Если вдруг по ощущениям в Германии появится реальное стремление к обретению ядерного оружия, то возражать против этого одной из первых будет Польша, потому что политика польского правительства крайне недружественная в отношении Германии, вспоминаются исторические обиды и т.д.», – пояснил Лукьянов.

Сам разговор о возможной суверенизации ЕС эксперт считает бесполезным, так как это означало бы совершенно другой мир и Европу и сейчас в Евросоюзе «тенденция совершенно противоположная».

«Пик движения в эту строну был в начале двухтысячных годов. Тогда была разработана и предложена для принятия конституция Европы. Если бы она была принята, это был бы серьезный шаг в сторону политического объединения Европы, ее федерализации. Этого не произошло по разным причинам. Естественно, решающим там стало слово не Польши, а прежде всего Франции. И все! Дальше пошел обратный процесс. Говорить сейчас об этом как-то странно», – считает эксперт.

Что касается идеи Чапутовича предоставить ЕС постоянное место в Совбезе ООН вместо Франции, то Лукьянов предложил министру высказать свое предложение напрямую Парижу и услышать в свой адрес «аналоги английских известных слов из четырех букв». «Это, конечно, невозможно. Франция костьми ляжет, но не допустит этого. Как и любая страна Совбеза Франция не будет делиться своими прерогативами и тем более уступать их кому-то», – подытожил Федор Лукьянов.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что Европе нужно ядерное оружие, чтобы быть «по-настоящему суверенной». Он предложил «позитивно посмотреть» на право Франции владеть ядерным оружием. По его словам, если бы ядерное оружие было в распоряжении Европы, «она была бы по-настоящему суверенной» и в таком случае у Европы появятся «материальные возможности обеспечения безопасности на континенте».

Кроме того, он заявил о необходимости предоставить Европе «атрибуты суверенитета в международном измерении», напомнив о предложении превратить постоянное место Франции в Совбезе ООН в место для ЕС.