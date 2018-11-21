Эксперт оценил идею Варшавы о суверенной Европе с ядерным оружием

Взгляд
14 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 12:13  |  vz.ru
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Россия получила колоссальную сверхприбыль от сделки с ОПЕК

Уже неделя прошла после соглашения ОПЕК+, а цены на нефть все не растутФото: Heinz-Peter Bader/Reuters
Всего два с половиной года сотрудничества с ОПЕК принесли России огромную прибыль. Российский бюджет получит дополнительно 5 трлн рублей, а нефтяные компании – 2 трлн рублей. Самым эффективным стал именно 2018 год. Получится ли у России и дальше извлекать сверхвыгоду? Подробности...
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Зачем Россия напомнила Японии про требования Хрущева

В 1960 году у Никиты Хрущева было много поводов для жесткого противостояния с американцамиФото: AP/ТАСС
Россия и Япония готовятся к переговорам о выработке мирного договора, и каждая из сторон высказывает пожелания, ужесточая свою позицию для того, чтобы потом было от чего отказываться в обмен на уступки партнера. Например, в четверг Москва напомнила Токио о необходимости учета двух документов 1960 года, следование духу которых делает любой договор практически невозможным. Подробности...
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Украинский боксер вызвал приступ злобы у националистов

В РПЦ назвали «ответом христианина и мужчины» готовность Усика защитить лавруФото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, уроженец Крыма Александр Усик сказал, что будет защищать Киево-Печерскую лавру, если ее попытаются захватить раскольники, применив насилие к монахам. Это вызвало бурю возмущения в украинской блогосфере и даже угрозы боксеру. С чем связано заявление Усика и что за ним может последовать? Подробности...
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Лидер украинских раскольников случайно сделал донос на ЦРУ

Украинский раскольник и американский разведчик отлично понимают друг другаФото: Михаил Маркив/ТАСС, Amazon Books/Youtube
Легендарный сотрудник ЦРУ, причастный к убийствам украинцев в Афганистане, теперь получил украинский орден. И не за что-нибудь, а за помощь в «создании единой поместной Украинской православной церкви». Но интереснее всего то, что подобным заявлением лидер украинского церковного раскола не просто проговорился – он напрямую подставил спецслужбы США. Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Новая коричневая волна рискует захлестнуть Евросоюз

Никита Коваленко, замредактора отдела политики газеты ВЗГЛЯД
Любых феминисток в Vox считают личными врагами, причем даже полагают нормой применять против них насилие. Людьми второго сорта «неофранкисты» считают и представителей ЛГБТ. Однако на этом список «недочеловеков» не заканчивается. Подробности...

Американская мечта – обезьяны и зоопарк

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Открываем список номинантов – 2019... и вуаля! Опять весь этот мышиный клуб. Блин, 21-й век на дворе, полдень, Стругацкие давно в могиле, а Тимберлейк опять номинант – в разделе Best Pop Duo/Group Performance. Да вы смеетесь. Подробности...
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Камикадзе Мэй продолжит самоубийственную политику

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Если Брюссель так выкрутил руки Лондону в данный момент, можно представить, в какую половую тряпку он его превратит и на какие уступки заставит пойти, если британцы приползут обратно и заявят, что хотят остаться в Евросоюзе. Подробности...
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          Эксперт оценил идею Варшавы о суверенной Европе с ядерным оружием

             14 декабря 2018, 10:44
          Фото: Regis Duvignau/Reuters
          Текст: Андрей Резчиков

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          Польский министр может высказать свое предложение забрать у Франции место в СБ ООН и ядерное оружие в пользу ЕС напрямую Парижу и услышать в свой адрес «аналоги английских известных слов из четырех букв», сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов, комментируя соответствующие заявления главы МИД Польши Яцека Чапутовича.

          Глава Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов назвал потоком фантазий слова главы МИД Польши Яцека Чапутовича, который считает ядерное оружие главным фактором суверенности Европы.

          Эксперт напомнил, что при нынешнем правительстве Польша активно добивается возвращения европейским государствам большего суверенитета. «Варшава ведет долгий и напряженный спор с Брюсселем, Берлином, с ЕС по поводу того, что им якобы что-то навязывают», – подчеркнул эксперт.

          Лукьянов сильно удивился идее Чапутовича начинать суверенизацию Европы именно с ядерного оружия. В таком случае польское правительство должно было бы активно поддержать идею европейской обороны, создания единой армии.

          «А от кого они могут быть суверенны в данном вопросе? От Соединенных Штатов. Это тоже идет абсолютно вразрез с политикой именно Польши, которая является одним из наиболее убежденных сторонников тесного военного альянса с США. А европейская армия и НАТО одновременно – это довольно странная конструкция. По-моему, такого быть не может», – убежден Лукьянов.

          По его словам, вопрос ядерного оружия в Европе сводится к одному: захочет ли Германия – крупнейшая и самая важная страна Европейского Союза – стать ядерной державой.

          Лукьянов напомнил, что когда в 90-м году Германия объединялась, многие на Западе высказывали опасение, что логика великой державы рано или поздно приведет Берлин к желанию обрести ядерное оружие, которое в ЕС сейчас есть у Франции и Великобритании.

          «Потом эти страхи вроде как исчезли, потому что Евросоюз очень успешно развивался и Германия в нем как бы растворилась. Но сейчас опять возникла маргинальная, но все же дискуссия о том, а не нужно ли Германии ядерное оружие для гарантии собственной и европейской безопасности. Эта маргинальная дискуссия не имеет никаких практических последствий. Если вдруг по ощущениям в Германии появится реальное стремление к обретению ядерного оружия, то возражать против этого одной из первых будет Польша, потому что политика польского правительства крайне недружественная в отношении Германии, вспоминаются исторические обиды и т.д.», – пояснил Лукьянов.

          Сам разговор о возможной суверенизации ЕС эксперт считает бесполезным, так как это означало бы совершенно другой мир и Европу и сейчас в Евросоюзе «тенденция совершенно противоположная».

          «Пик движения в эту строну был в начале двухтысячных годов. Тогда была разработана и предложена для принятия конституция Европы. Если бы она была принята, это был бы серьезный шаг в сторону политического объединения Европы, ее федерализации. Этого не произошло по разным причинам. Естественно, решающим там стало слово не Польши, а прежде всего Франции. И все! Дальше пошел обратный процесс. Говорить сейчас об этом как-то странно», – считает эксперт.

          Что касается идеи Чапутовича предоставить ЕС постоянное место в Совбезе ООН вместо Франции, то Лукьянов предложил министру высказать свое предложение напрямую Парижу и услышать в свой адрес «аналоги английских известных слов из четырех букв». «Это, конечно, невозможно. Франция костьми ляжет, но не допустит этого. Как и любая страна Совбеза Франция не будет делиться своими прерогативами и тем более уступать их кому-то», – подытожил Федор Лукьянов.

          Как сообщала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что Европе нужно ядерное оружие, чтобы быть «по-настоящему суверенной». Он предложил «позитивно посмотреть» на право Франции владеть ядерным оружием. По его словам, если бы ядерное оружие было в распоряжении Европы, «она была бы по-настоящему суверенной» и в таком случае у Европы появятся «материальные возможности обеспечения безопасности на континенте».

          Кроме того, он заявил о необходимости предоставить Европе «атрибуты суверенитета в международном измерении», напомнив о предложении превратить постоянное место Франции в Совбезе ООН в место для ЕС.


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