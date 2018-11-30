МОК временно признал Международную федерацию самбо

Международная федерация самбо (FIAS) получила временное признание Международного олимпийского комитета (МОК) в ходе заседания исполнительного совета МОК в Токио.

FIAS получила письмо с сообщением о временном признании и поздравлениями от президента МОК Томаса Баха, сообщили в FIAS.

«Сегодня сбылась мечта самбистов всего мира – самбо как вид спорта получил временное признание МОК», – сказал глава FIAS Василий Шестаков.

Он заметил, что «долгожданная новость» стала рождественским и новогодним подарком для всех самбистов.

Шестаков сказал, что путь к олимпийскому признанию был долгим – первый чемпионат мира по самбо прошел в 1973 году. Но, по его словам, впереди еще много работы.

«Следующий шаг – получение постоянного признания МОК, а затем – включение в программу Олимпийских игр. Уверен, мы может с этим справиться», – добавил он.

Министр спорта Павел Колобков поздравил сообщество самбистов с «большой победой».

«Наш национальный вид единоборств заслуживает быть олимпийским. Большую и активную работу в этом направлении ведут FIAS и Всероссийская федерация самбо. Число поклонников нашего вида спорта растет из года в год во всем мире. Сегодня самбо развивается почти в 100 странах», – цитирует Колобкова РИА «Новости».

В мае из-за отказа генконсульства Греции в Москве в выдаче виз три российских самбиста вынуждены были пропустить чемпионат Европы в Афинах.

В ноябре 2017 года президент Владимир Путин поздравил сборную России по самбо с победой на чемпионате мира в Сочи, назвав выступление триумфальным.