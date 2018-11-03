Исследование подтвердило вред смартфонов для психики детей

Длительное использование детьми младше 18 лет смартфонов и различных гаджетов, а также просмотр телевизора дольше часа в день наносят вред психике, выяснили американские ученые.

Авторы исследования оценили результаты опроса родителей о здоровье детей в 2016 году, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Preventive Medicine Reports.

Родителей спрашивали о поведении ребенка и его привычках. Выяснилось, что одного часа в день перед экраном телевизора или какого-нибудь гаджета достаточно, чтобы привести к ухудшению психологического состояния ребенка.

Исследователи отмечают, что у увлеченного гаджетами ребенка наблюдается снижение любознательности, самоконтроля и эмоциональной стабильности. Такие дети часть отвлекаются и с трудом общаются со сверстниками.

Кроме того, в исследовании говорится, что дети от 14 до 17 лет, проводящие у экранов от семи и более часов, чаще испытывают депрессию и чувство тревожности, чем те, кто проводит только час в день.

Отмечается, что у подростков эта закономерность проявляется сильнее, чем у детей помладше.