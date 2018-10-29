Эксперт счел столкновение Рима и Брюсселя неизбежным

Экс-депутат Европарламента, журналист Джульетто Кьеза считает, что между итальянским правительством и Евросоюзом существует определенное напряжение, а их экономические взгляды противоречат друг другу.

«Правительство Италии, господин Конте, и министры ди Майо и Сальвини знают об этом напряжении, но они публично заявили, что намерены и дальше двигаться в выбранном направлении. Существуют разные политические и социальные планы, которые правительство Италии не намерено согласовывать с Европой», – заявил Кьеза.

По мнению экс-депутата, очевидно, что столкновение Рима с Брюсселем состоится, вопрос только в том, как оно будет происходить и какие инструменты есть у Еврокомиссии для того, чтобы заблокировать инициативу итальянского правительства.

«Вопрос очень спорный, в регламентах не все ясно», – подчеркнул Кьеза.

Эксперт также не исключил, что с начала 2019 года Центробанк ЕС перестанет выдавать деньги Риму и встанет вопрос о том, как правительству Италии осуществлять собственную программу. При этом действия римского правительства поддерживается большинством итальянцев.

«На сегодняшний день опросы общественного мнения говорят о том, что консенсус вокруг нынешнего правительства растет, и правительство Италии сохраняет более 50% поддержки среди избирателей. С одной стороны, есть консенсус, а с другой – большинство голосов внутри парламента, которые гарантируют поддержку правительства», – добавил он.

Как сообщила газета ВЗГЛЯД, правительство Италии решило проигнорировать требование Евросоюза о внесении поправок в проект бюджета страны. Об этом заявил итальянский вице-премьер Луиджи ди Майо.

По его словам, правительство сформировало именно тот бюджет, «который нужен стране, чтобы восстановиться». Он также добавил, что кабмин Италии решил не превышать установленную планку дефицита в 2,4% от объема ВВП, но и не снижать планку до требуемых Брюсселем 2%.

В октябре Еврокомиссия впервые отвергла проект бюджета страны Евросоюза и потребовала внести поправки. В случае отказа Италии грозит штрафная процедура, что может привести к сокращению помощи со стороны ЕС.

В сентябре международное рейтинговое агентство Fitch сохранило суверенный рейтинг Италии на инвестиционном уровне ВВВ, но пересмотрело прогноз со «стабильного» на «негативный».

В августе ди Майо грозил сократить взносы в бюджет Евросоюза из-за невыполнения странами-участницами объединения своих обязательств по приему мигрантов.