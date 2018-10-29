Охранники вышвырнули пенсионера из больницы в Воронеже

Охранники воронежской городской клинической больницы скорой медицинской помощи № 1 перетащили пожилого человека на газон и ушли.

В группе «Типичный Воронеж» в социальной сети «ВКонтакте» появился ролик, на котором видно, как охранники вышвырнули пенсионера на улицу.

Судя по кадрам, двое мужчин в спецодежде держали пенсионера за воротник и волокли его по асфальту. Они перетащили его на газон и, оставив на земле, ушли.

В больнице заявили, что мужчина без определенного места жительства был пьян и вел себя агрессивно, сообщается на сайте РЕН ТВ.

Пенсионер курил, матерился и приставал к пациентам и персоналу, после осмотра врач установил, что помощь ему не требуется, однако пенсионер продолжил дебоширить, из-за чего охрана вывела его из медицинского учреждения.

По данным портала «Мое.Online», у мужчины не было полиса, поэтому его выпроводили из больницы.

Ранее прокуратура заинтересовалась смертью пенсионера, которому не дали продать картошку на рынке.